خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة

الاستعلام عن صرف منحة 500 جنيه الدفعة الثالثة العمالة الغير منتظمة ، قالت تقارير رسمية، بأنه قد يبدأ اليوم الأحد 16/8/2020 صرف صرف منحة العمالة غير المنتظمة ال500 جنيه، وذلك لكل المستفيدين منه في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن صرف منحة للعمالة الغير منتظمة والتي تضررت بشكل واضح من جراء انتشار فيروس كورونا وتوقف بعض الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.

طريقة الاستعلام عن منحة 500 جنيه الدفعة الثالثة

قالت وزارة القوى العاملة بأنه يمكن لأي مواطن من المنتمين لفئات العمالة غير المنتظمة الاستعلام عن أحقيته في صرف المنحة وذلك من خلال موقع الوزارة عبر شبكة الإنترنت.

وقد جاءت خطوات الاستعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة كالتالي:

ادخل إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت.

اختر قائمة منحة العمالة غير المنتظمة.

أكتب كل البيانات والمعلومات المطلوبة وعلى رأسها الاسم والرقم القومي.

اضغط على استعلام .

انتظر لحين ظهور النتيجة وأعرف موعد الصرف.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة

أكدت وزارة القوى العاملة في الحكومة المصرية بأنها قد بدأت في صرف مستحقات المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة وذلك اليوم 16يونيو 2020 ، وذلك حتى تضمن الوزارة عدم حدوث أي ازدحام داخل فروع الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وكانت وزارة القوى العاملة قد طالبت من المواطنين في كافة المحافظات ضرورة الالتزام التام بتعليمات ومعايير الوقاية، واتباع الإجراءات الاحترازية لضمان عدم حدوث أي إصابات أو عدوى بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة وضرورة الاستعلام عن منحة 500 جنيه الدفعة الثالثة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

ويذكر بأن وزارة الاتصالات تقوم بإرسال رسالة نصية إلى المستحقين عبر هواتفهم الشخصية وذلك قبل ميعاد الصرف بنحو 48 ساعة كاملة وهذا لتجنب حدوث ازدحام على ماكينات الصرف الآلي، وليتمكن المواطنين من الاستعلام عن منحة 500 جنيه بكل الطرق الآمنة لهم.

وتستمر حتى اللحظة الحالية اعمال صرف مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة واعمال اعلان اسماء المستفيدين من تلك المنحة بشكل الكتروني من خلال موقع وزارة القوي العاملة المصرية.

مازال البحث قائم من قبل السادة المستفيدين من أجل معرفة خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقرر صرفها حتي صباح اليوم الأحد الموافق 16 من اغسطس عام 2020 وذلك لمستفيدي الدفعة الثالثة.

مازالت وزارة القوي العاملة المصرية تعمل على عرض خدماتها في شأن عرض أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة بشكل الكتروني، لحين انتهاء اعمال صرف الدفعة الثالثة المقرر انتهائها في صباح الأحد ، مازال موقع وزارة القوي العاملة صاحب اعلي معدل بحث على جوجل للكشف عن مستحقات العمالة الغير منتظمة التي يتواصل اعمال اعلانها بشكل الكتروني.

ويمكنك الدخول عبر هذا الرابط من هــنــا ، للإستعلام عن منحة 500 جنيه الدفعة الثالثة التابعة للعمالة الغير منتظمة.