أطلقت وزارة التربية والتعليم الكويتية منصة EKWTI لجميع المراحل الدراسية وذلك لمتابعة العملية التعليمية بالكويت من خلالها وفي نفس السياق ذكر ان المنصة التعليمية الكويتية.

“EKWTI” سيكون معروض عليها شروحات ودروس كامله لجميع المناهج في الكويت، كما يمكن متابعة القنوات التعليمية التلفزيونية والتي وفرتها وزارة التربية والتعليم لكي يتمكن الطلاب من استكمال عملية التعليم في المنزل، و ذلك إيماناً من حكومة الكويت بأهمية التعليم للنهوض بالدولة فقامت بتطويع المادة الدراسية والتعليمية عبر الشاشات المرئية والمنصات الإلكترونية والرقمية.

نضع بين أيديكم تردد قناة أطفال الكويت لمتابعة دروس الصف الثاني عشر مع نخبة من المعلمين والمعلمات.

و يمكن استقال تردد قناة أطفال الكويت KIDS KTV الجديد على نايل سات 2020 لمتابعة منھج الصف الثاني عشر عبر المعلومات الستقبال التالية:-

القمر الصناعي معلومات استقبال قناة اطفال الكويت إسم القناة على الرسيفر تردد قناة أطفال الكويت 2020 على نايل سات 11055 عمودي بمعدل ترميز 27500 تصحيح الخطأ 2/3 KTV KIDS تردد قناة أطفال الكويت 2020 على العرب سات 12523 بمعدل ترميز 27500 تصحيح الخطأ 2/3 KTV KIDS HD

جدول بث الأسبوع الثاني لدروس منهج الصف الثاني عشر

جدول بث الأسبوع الثاني لدروس منهج الصف الثاني عشر والذي يعرض على قناة أطفال الكويت من الأحد إلى الخميس الساعة الواحدة والنصف ظهرًا ، والإعادة بتمام الساعة الثامنة مساءً.