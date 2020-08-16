مانشستر سيتي ينتظر الضوء الأخضر من ميسي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مانشستر سيتي مستعد لتقديم كل الإغراءات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإعادة لم شمله مع مدربه السابق بيب غوارديولا.

وأوضحت الصحيفة أن السيتي ينتظر فقط إشارة ميسي بأنه بحاجة لتحد جديد خارج برشلونة، وسيتحرك النادي الإنجليزي فورا لضمه.

ويأتي ذلك في ظل التقارير التي ذكرت أن ميسي يدرس حاليا بجدية الرحيل عن برشلونة، ومغادرة قلعة "كامب نو" بعد سنوات طويلة مع الفريق.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي يراهن على حاجة برشلونة لأموال من بيع ميسي هذا الصيف، من أجل إعادة بناء الفريق من جديد.

وكان إنتر ميلان الإيطالي مهتما بشكل كبير بالحصول على توقيع قائد برشلونة مؤخرا.

ويعاني ميسي حالة من اليأس والإحباط في الأيام الجارية، بعد السقوط المذل لفريقه أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في دوري أبطال أوروبا، وقبلها فشل الفريق في التتويج بأي بطولة على الصعيد المحلي، حيث خسر الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، كما خسر في منتصف الموسم كأس السوبر المحلي لصالح الملكي أيضا.