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روسيا تستبعد سرعة الاتفاق مع أمريكا بشأن الحد من السلاح النووي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:04 - 16 اغسطس 2020
روسيا وامريكا روسيا وامريكا
تقارير
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استبعدت روسيا سرعة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في المحادثات الجديدة الخاصة بالحد من السلاح النووي.

وقال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، "إن متطلبات هذا الاتفاق غير متوافرة بعد"، مشيرا إلى أنه ما يزال يرى اختلافات كبيرة. بحسب تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس). واصفاً موقف الأمريكيين "بأنه إيجابي".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم استئناف المشاورات بين الجانبين حول واحدة من آخر الاتفاقيات الكبيرة لنزع التسلح في العاصمة النمساوية فيينا غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وستتعلق المشاورات بالتحديد بمعاهدة ستارت الجديدة الخاصة بالحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، والتي ستنتهي في غضون ما يزيد على ستة أشهر.

وكانت روسيا وأمريكا قد تفاوضتا في فيينا في وقت سابق حول مستقبل المعاهدة غير أنه لم تظهر بوادر تحقيق انفراجة في هذا الشأن حتى الآن.

وتصر الولايات المتحدة على مشاركة الصين في المفاوضات، غير أن الصين ما تزال حتى الآن تبدي رفضها القاطع للتفاوض بشأن ترسانتها النووية التي تُعْتَبَر صغيرة نسبيا لكنها متنامية.

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