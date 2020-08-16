مهجة القدس تدعو المقاومة للضغط على الاحتلال لانهاء معاناة الأسرى

دعا الناطق باسم مؤسسة الشهداء و الجرحى، مهجة القدس،الأستاذ محمد الشقاقي، اليوم الأحد المقاومة الفلسطينية للضغط على الاحتلال من أجل انهاء معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.

جاء حديث الشقاقي بمناسبة الذكرى الـ 32 لاستشهاد أول أسيرين داخل سجون الاحتلال الصهيوني بالرصاص الحي

و يصادف اليوم السادس عشر من آب الذكرى الـ 32 لاستشهاد الأسيرين المجاهدين أسعد الشوا من حي الشجاعية بمدينة غزة، وبسام سمودي من قرية اليامون بمدينة جنين، واللذان ارتقيا بإصابتهما بالرصاص الحي من العدو الصهيوني داخل معتقل أنصار 3 بسجن النقب.

و وفقاً للناطق باسم المهجة، فقد اعتبرت هذه الحادثة الأولى من نوعها في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة حيث أُطلق الرصاص على الأسرى العُزل أثناء احتجاجًا سلميًا على ظروف اعتقالهم السيئة والمجحفة، ورفضهم لتنفيذ أوامر الإدارة المهينة والمذلة، ومطالبين بأبسط حقوقهم الأساسية.

الشقاقي أوضح أن العدو الصهيوني أراد بقتله للأسرى نزع الروح المعنوية وإخماد صوتهم الحر المطالب بأبسط الحقوق المعيشية؛ لكنه لم يفت من عزيمتهم وإرادتهم اللا محدودة، وحتمًا سينتصر الأسرى على سجانهم المتغطرس.

و اعتبر أن استمرار الاحتلال الصهيوني في عنجهيته وإجراءاته التعسفية بحق أسرانا الأبطال؛ دلالة واضحة على خرقه لمواد القانون الدولي التي تحفظ لهم حقوقهم الإنسانية.

و دعا الشقاقي المقاومة الفلسطينية للضغط على الاحتلال الصهيوني؛ لإنهاء معاناة أسرانا الأبطال وتحريرهم من غياهب السجون.