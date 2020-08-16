رجال الأعمال: الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي طعنة في الظهر

رفضت جمعية رجال الأعمال الاتفاق التطبيعي بين الامارات العربية واسرائيل، ووصفته بانه يشكل طعنة في الظهر، وأكدت أنها ستواصل مع رجال الأعمال العرب عملها لفضح محاولات تصفية القضية.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال أسامة عمرو في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاحد، ان الاجتماع مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية بالأمس ناقش سبل الصمود والتصدي في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وترشيد النفقات ودعم المنتج المحلي، موضحا أن الاستثمار في الاراضي الزراعية للدولة بتخصيص 10 دونمات لكل شخص أمر هام للغاية، إضافة لدعم الاستثمار في الطاقة الشمسية وخاصة في مناطق الاغوار والأراضي المصنفة (ج).