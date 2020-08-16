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الكويت تؤكد على موقفها الثابت برفض التطبيع مع "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:17 - 16 اغسطس 2020
القبس الكويتية القبس الكويتية
تقارير
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أكدت الكويت أن موقفها من التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ثابت ولن يتغير، وأنها ستكون آخر دولة تطبع معها.

وعنوت صحيفة القبس الكويتية مانشيت الصفحة الأولى الصادرة اليوم تحت عنوان "لا كبيرة للتطبيع".

قالت مصادر حكومية للصحيفة، إنّ الموقف الكويتي يأتي متّسقًا مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون.

يأتي ذلك رداً على الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي التطبيعي الذي جرى الاعلان عنه يوم الخميس الماضي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعقبه بيان لولي العهد الاماراتي محمد بن زايد، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وشجبت واستنكرت ورفضت السلطة الفلسطينية والفصائل كافة، الاتفاق ووصفته بأنه خيانة للقدس والاقصى وفلسطين، ودعت ابو ظبي للتراجع عنه.

 

الكويت

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