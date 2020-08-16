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"فيسبوك" تبدأ أولى خطوات دمج "ماسنجر" مع "إنستغرام"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:08 - 16 اغسطس 2020
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تقارير
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أعلنت شركة "فيسبوك" عن أولى خطواتها العملية بالبدء في ربط تطبيقات المراسلة الخاصة ودمج محادثات "إنستغرام" و"ماسنجر" من خلال تحديث جديد.

وقالت مصادر لموقع "جي إس إم آرينا" إن "فيسبوك" بدأت خطة الدمج تلك بدمج تقنية الرسائل الخاصة على "إنستغرام" مع تطبيقها "فيسبوك ماسنجر".

ومنذ أكثر من عام، أعلنت "فيسبوك" عن خططها لدمج محادثات "إنستغرام" و"واتسآب" و"ماسنجر" في تطبيق واحد، ويبدو أن الأمر في طريقه للتطبيق الفعلي.

ويقدم التحديث الجديد لتطبيق "إنستغرام" تغييرا كبيرا في نظام الرسائل الخاصة، والذي يجعلها نسخة تقريبا من "فيسبوك ماسنجر" ويمكن المستخدم من الاطلاع على الرسائل في أي من التطبيقين.

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