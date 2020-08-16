وزير المالية الإسرائيلي يصفع الامارات ويدحض أكاذيبها

وجه وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صفعة لدولة الإمارات التي وقعت معها اتفاق لتطبيع العلاقات، بعد أن أكد أن ما تدعيه الامارات بأن اتفاق التطبيع جاء مقابل وقف خطة الضم لأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية عاري عن الصحة، مشدداً على أن توقيف الضم من قبل "إسرائيل" جاء قبل الاتفاق مع دولة الامارات.

وأوضح كاتس في مقابلة مع قناة كان العبرية أن "عرض الاتفاقية على أنها تتعلق بها أكثر ملاءمة لجميع الدول العربية".

وأضاف كاتس: "يمكن أن يكون الاتفاق أساسًا لدفعة اقتصادية كبيرة لإسرائيل، إلى جانب الأشياء التي يحتاجونها منا في الزراعة والتكنولوجيا الفائقة والمياه. هناك إمكانات هائلة هنا ، يمكننا أن نكون بوابتهم إلى أوروبا وأماكن أخرى".

الجدير ذكره، أن الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي الذي حاولت تبريره الامارات على أنه مصلحة للقضية الفلسطينية، واشترك وقف خطة الضم، حظي بتندير واستنكار ورفض فلسطيني تام، ووصف بأنه اتفاق عار، ويشكل خيانة للقدس والأقصى وفلسطين، وضربة في خاصرة القضية الفلسطينية، ومنحة مجانية لرئيس الوزراء الاسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.