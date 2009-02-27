قطر تستضيف قمة عالمية للتعليم فـي أيلول القادم

فلسطين اليوم-وكالات

أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع امس عن تنظيم مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وذلك من 28 الى 30 ايلول القادم.

وقالت المؤسسة في بيان ان المؤتمر سيجمع كوكبة من المفكرين وصناع القرار من مختلف ارجاء العالم ليلتقوا بخبراء التعليم الدوليين ويتبادلوا معهم رؤى وافكارا تعليمية في جلسات حوارية ذات مستوى رفيع، بحسب بيان صحفي تم توزيعه بالمناسبة.

وقال عبد الله بن علي آل ثاني نائب رئيس مؤسسة قطر نأمل ان تتحول هذه التظاهرة الى ما يشبه منتدى دافوس العالمي، لكن في مسائل التعليم. وعلم لدى المنظمين ان قمة التعليم ستستضيف الف شخصية من مختلف انحاء العالم. ومن المقرر ان تنعقد القمة مرة كل سنتين، وهي تدور تحت رعاية الشيخة موزة بنت ناصر المسند، زوجة امير قطر ورئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.