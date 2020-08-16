يتقدمهم "غليك"..103 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم مستوطنون بينهم المتطرف يهودا غليك صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحًا بعد انتهاء الفترة الصباحية للاقتحامات، علمًا أن هناك جولة أخرى ما بعد صلاة الظهر.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 103 مستوطنين بينهم المتطرف "غليك" و30 طالبًا من الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.

وأوضحت أن مرشدين يهود قدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم للمستوطنين أثناء الاقتحام، فيما حاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في ساحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه.

واحتجزت شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات الأقصى بعض هويات المصلين الوافدين للمسجد من مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتلين.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباحًا، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحاته وعند بوابات الأقصى، تمهيدًا لتأمين الحماية الكاملة للمستوطنين.