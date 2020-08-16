سعر الذهب في فلسطين اليوم 16/8/2020- ارتفاع طفيف

يواصل سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 16/8/2020، الارتفاع بشكل طفيف في السوق الفلسطيني، على جميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويهتم الفلسطينيون، بمعرفة سعر الذهب في فلسطين، خاصةً من المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، وكذلك المستثمرين في فلسطين.

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 213.12 شيكل $62.57

سعر الذهب عيار 22 195.36 شيكل $57.35

اسعار الذهب عيار 21 186.48 شيكل $54.75

اسعار الذهب عيار 18 159.84 شيكل $46.93

سعر الذهب عيار 14 124.32 شيكل $36.50

سعر الذهب عيار 12 106.56 شيكل $31.28

اسعار أوقية الذهب 6,628 شيكل $1,946

اسعار جنيه الذهب 1,492 شيكل $437.97

اسعار كيلو الذهب 213,119 شيكل $62,566

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 أغسطس 213.12 186.48 159.84 124.32 106.56

14 أغسطس 212.98 186.36 159.73 124.24 106.49

13 أغسطس 213.54 186.86 160.16 124.57 106.77

12 أغسطس 209.78 183.57 157.34 122.37 104.89

11 أغسطس 209.89 183.66 157.42 122.44 104.95

10 أغسطس 222.24 194.46 166.68 129.64 111.12

9 أغسطس 223.28 195.38 167.46 130.25 111.64

8 أغسطس 223.27 195.36 167.45 130.24 111.63

7 أغسطس 222.84 194.99 167.13 129.99 111.42

6 أغسطس 225.96 197.72 169.47 131.81 112.98