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سعر الذهب في فلسطين اليوم 16/8/2020- ارتفاع طفيف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:33 - 16 اغسطس 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم سعر الذهب في فلسطين اليوم
تقارير
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يواصل سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد  16/8/2020، الارتفاع بشكل طفيف في السوق الفلسطيني، على جميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويهتم الفلسطينيون، بمعرفة سعر الذهب في فلسطين، خاصةً من المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، وكذلك المستثمرين في فلسطين.

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24  213.12 شيكل   $62.57

سعر الذهب عيار 22   195.36 شيكل   $57.35

اسعار الذهب عيار 21  186.48 شيكل   $54.75

اسعار الذهب عيار 18  159.84 شيكل   $46.93

سعر الذهب عيار 14   124.32 شيكل   $36.50

سعر الذهب عيار 12   106.56 شيكل   $31.28

اسعار أوقية الذهب 6,628 شيكل     $1,946

اسعار جنيه الذهب 1,492 شيكل     $437.97

اسعار كيلو الذهب 213,119 شيكل  $62,566

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم  عيار 24   عيار 21   عيار 18   عيار 14   عيار 12

15 أغسطس      213.12   186.48   159.84   124.32   106.56

14 أغسطس      212.98   186.36   159.73   124.24   106.49

13 أغسطس      213.54   186.86   160.16   124.57   106.77

12 أغسطس      209.78   183.57   157.34   122.37   104.89

11 أغسطس      209.89   183.66   157.42   122.44   104.95

10 أغسطس      222.24   194.46   166.68   129.64   111.12

9 أغسطس  223.28   195.38   167.46   130.25   111.64

8 أغسطس  223.27   195.36   167.45   130.24   111.63

7 أغسطس  222.84   194.99   167.13   129.99   111.42

6 أغسطس  225.96   197.72   169.47   131.81   112.98

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