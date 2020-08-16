القيادي عدنان: محاكمة الشيخ صلاح محاكمة لكل من ينادي بحرية الأقصى

وصف الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد 16/8/2020، اعتقال الاحتلال للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، بأنه محاكمة واعتقال لكل من ينادي بحرية الأقصى الأسير.

جدير بالذكر، أن الشيخ صلاح دخل اليوم، السجن لتنفيذ ما تبقى من حكم محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" بالسجن مدة 17 شهراً ، حيث احتشد المئات من البلدات العربية ، أمام سجن الجلمة بالقرب من مدينة حيفا، للوقوف إلى جانبه ودعمه.

وتوجه الشيخ عدنان في تصريح صحفي اليوم الأحد، بالتحية للشيخ صلاح، داعياً كل أبناء شعبنا وأمتنا لجعل قضية الأقصى وفلسطين قضيتهم الأولى والأهم.

وأوضح أن الرد على قيام الاحتلال باعتقال الشيخ رائد صلاح ومحاكمته يكون بالمقاومة والتمسك بالأقصى والمقدسات.

وقال الشيخ عدنان: "إن اعتقال الاحتلال للشيخ صلاح وقتله للشاب عقاب دراوشة بالضفة، والتصعيد المتواصل في قطاع غزة، يأتي على وقع الاتفاق الإماراتي الصهيوني".