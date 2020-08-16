الزهار: اتفاق التطبيع "عار" يهدف لضرب المقاومة وتغيير جغرافية المنطقة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور محمود الزهار اليوم الأحد 16/8/2020، أن اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل" يهدف لضرب المقاومة وإنهاء قضية شعبنا، مطالباً السلطة الفلسطينية التحلل التام من اتفاقية أوسلو وسحب سفراءها من الدول المطبعة.

وشدد الزهار في وقفة نظمها المجلس التشريعي بغزة، رفضاً لاتفاق الإمارات-إسرائيل، على أن الاتفاق الذي وصفه بالعار يُشكل اصطفافاً في خندق الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر أن توقيع اتفاق –العار- يُؤكد على طبيعة المخطط الأسود القذر لإعادة تشكيل المنطقة العربية وتحديد المشهد الجغرافي في المنطقة لإضعاف القوة والصمود وخلق مرحلة جديدة لصالح أمريكا.

وبين القيادي في حركة حماس، أن حُكام الإمارات بهذه الجريمة شكلوا الحليف الإقليمي للعدو الصهيوني.

وطالب الزهار السلطة الفلسطينية التحلل التام من اتفاقية وسحب سفراءها من الإمارات والدول المطبعة، داعياً البرلمانات العربية والدولية لتجريم اتفاق العار بين الامارات والكيان الصهيوني.

ودعا، الأمتين العربية والإسلامية للانتفاض في وجه المخطط الغاشم والحكام العرب، وبناء خطة عربية إسلامية مضادة لإحباط المؤامرة ومواجهة المخطط.