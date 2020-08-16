غانتس يتوعد غزة حال استمر اطلاق الصواريخ والبالونات

توعد وزير حرب الاحتلال بني غانتس " اليوم الاحد 16/8/2020 قطاع غزة برد قاسي حال استمر إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة.

واضاف غانتس خلال اجراء تقييم للوضع الأمني ​​، بمشاركة رئيس الأركان "أفيف كوخافي" ، على خلفية التوترات في الجنوب "اذا لم يهدأ الوضع في سديروت فلن يكون هدوء في غزة".

ويشار الى ان قوات الاحتلال أغارت الليلة الماضية على عدة أهداف في وسط وشمال وشرق قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع اضرار مادية بمنازل المواطنين القريبة من تلك الأستهدافات.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاستطلاع الحربية استهدفت مرصدًا شرق مخيم البريج، وارض زراعية، بصاروخ لكل منهما، نجم عنهما وقوع اضرار مادية بمنازل المواطنين فقط، إلى جانب، قصف موقع "عسقلان" التابع للمقاومة في شمال بيت لاهيا، بسبعة صواريخ حربية، ومرصد آخر شرق منطقة ملكة بصاروخين.