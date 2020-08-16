في غزة "طبق حمص" يُدخل 98 مواطناً للمشفى ..!

"طبق حمص" تناوله عدد من المواطنين من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أدى إلى تحويلهم جميعاً لمستشفى غزة الأوروبي والمستشفى الجزائري بعد تعرضهم للتسمم ، لتدور تساؤلات حول السبب الرئيسي للتسمم ، وما هي المادة المستخدمة في تصنيع الحمص التي أدت لتسمم تلك الأعداد .

زكي مدوخ مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة ، قال أنه وفور وصول إشارة من المستشفى الأوروبي والجزائري بوجود حالات تسمم تم التوجه فوراً إلى المكان وهو نفس المطعم الذي أجمع عليه جميع المتواجدين في المستشفى بأنهم تناولوا طعام العشاء فيه..

وبين مدوخ، خلال تصريحات لإذاعة القدس تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أنه تم إغلاق احترازي للمطعم "مطعم شعبي " للفول والحمص والفلافل " والتحفظ على جميع المواد والأطعمة وتم أخذ عينات في ساعة متأخرة الليلة للبدء في الفحوصات اللازمة ، مشيراً إلى أن نتائج الفحوصات وأسباب التسمم ستظهر خلال 48 ساعة .

وبين، أن عدد المصابين جراء التسمم 94 مواطناً من سكان خانيونس منهم من غادر المشفى مباشرة ، مع بقاء بعض الحالات لليوم الثاني حتى استقرت حالتهم .

وبين أن دائرة الطب الوقائي تواصل عملها، حيث ضبطت خلال شهر يوليو/تموز 60 طناً من المواد الغذائية التي تم اتلافها .