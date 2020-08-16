خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم 16 أغسطس/آب، خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد مدى الحياة.

والأسرى هم:

الأسير عزام نبيل سعيد ذياب (43 عامًا) من كفر راعي في جنين، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في السجون الصهيونية.

الأسير صدقي حامد شاكر الزرو (60 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير أشرف على إبراهيم عساكرة (37 عامًا) من بيت لحم، المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير راجي تيسير عبد الحفيظ زهران من رام الله، المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 12 عاما في السجون الصهيونية.

الأسير ياسر محمد علي أبو حمد "أبو دقة" (33 عامًا) من خانيونس جنوب القطاع، المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون.