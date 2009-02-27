اليوم.. منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية

فلسطين اليوم - غزة

تتأثر المنطقة ابتداءً من اليوم بمنخفض جوي يتحرك باتجاه شرق حوض البحر المتوسط ببطء محملاً بأمطار غزيرة ورياح قوية، وأثّر المنخفض يوم أول من أمس على منطقة جزيرة كريت وتمركز أمس فوق جزيرة قبرص.

ومن المتوقع أن يشتد هطول الأمطار نهار اليوم وبخاصة في ساعات ما بعد الظهر، حيث تهب رياح قوية ويترافق هطول الأمطار مع عواصف رعدية متفرقة وسقوط برد، كما تتساقط الثلوج في جبل الشيخ شمال فلسطين المحتلة.

هذا وتتوقع الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر المنطقة اليوم بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي، لذا يكون الجو بارداً وماطراً على فترات خلال النهار وتشتد الأمطار في ساعات المساء والليل وتكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحياناً، كما ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ويكون البحر هائجاً.

وتبقى المنطقة يوم غد تحت تأثير المنخفض الجوي، لذا يكون الجو باردا وغائماً، وتتساقط الأمطار في معظم المناطق، وتكون مصحوبة بالرعد والبرد أحياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ويكون البحر هائجاً.

وحذرت الأرصاد الجوية الفلسطينية من حدوث السيول في المناطق المنخفضة والأودية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.