رئيس موساد الاحتلال في الامارات اليوم لوضع اللمسات الاخيرة

من المتوقع ان يتوجه يوسي كوهين رئيس "الموساد" الاسرائيلي" اليوم الاحد 16/7/2020 إلى دولة الإمارات للقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد “بغية بلورة تفاصيل اتفاقية السلام التي سيتم توقيعها بين "إسرائيل" والإمارات

وقال مصدر إماراتي أن “النية تتجه إلى فتح سفارتين في الدولتين فور توقيع الاتفاقية باعتبار هذه الخطوة تجسيدا للتطبيع”. كما نقلت عن المصدر أنه “من البديهي بالنسبة للطرفين ألا تفتح سفارة الإمارات في القدس”.

بدورها، ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الخاصة على موقعها الإلكتروني، امس السبت أنه “من المتوقع أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى الدولة الخليجية (الإمارات) خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل اتفاقية السلام”، دون تفاصيل أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن وتل أبيب تجريان محادثات مع دول خليجية أخرى، بينهم البحرين وسلطنة عمان، حول إمكانية الإقدام على خطوة دبلوماسية بينها وبين إسرائيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المنامة ومسقط بشأن ما أعلنته الصحيفة غير أن الدولتين الخليجيتين رحبا باتفاق الإمارات مع إسرائيل.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أن رئيس الموساد، يوسي كوهين قام بـ”زيارة خاصة” للعاصمة البحرينية مؤخرا، والتقى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة.

وناقش كوهين وآل خليفة إقامة علاقات بين إسرائيل والبحرين، وتوقيع اتفاقية مماثلة للاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والإمارات، بحسب القناة.