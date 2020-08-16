فيديو مؤثر لحظة وداع الشيخ رائد صلاح لوالدته قبل دخول السجن

دخل الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل صباح اليوم الاحد 16/8/2020 السجن لتنفيذ ما تبقى من حكم محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" بالسجن مدة 17 شهرا ، حيث احتشد المئات من البلدات العربية ، أمام سجن الجلمة بالقرب من مدينة حيفا، للوقوف إلى جانب الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن.

وفيما يلي فيديو متداول لحظة وداع الشيخ رائد صلاح لوالدته قبل دخول السجن "