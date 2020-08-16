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فيديو مؤثر لحظة وداع الشيخ رائد صلاح لوالدته قبل دخول السجن

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:25 - 16 اغسطس 2020
الشيخ رائد صلاح ووالدته.JPG الشيخ رائد صلاح ووالدته.JPG
تقارير
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دخل الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل صباح اليوم الاحد 16/8/2020  السجن لتنفيذ ما تبقى من حكم محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" بالسجن مدة 17 شهرا ، حيث احتشد المئات من البلدات العربية ، أمام سجن الجلمة بالقرب من مدينة حيفا، للوقوف إلى جانب الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن.

وفيما يلي فيديو متداول لحظة وداع الشيخ رائد صلاح لوالدته قبل دخول السجن "

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