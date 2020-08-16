حماس: اعتقال صلاح جريمة تهدف لتغييب المدافعين عن الأقصى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد 16/8/2020، أن اعتقال الشيخ رائد صلاح، جريمة صهيونية تهدف إلى تغييب المدافعين عن المسجد الأقصى، وافساح المجال أمام تنفيذ مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، هذا السلوك العدواني تجاه المسجد الأقصى والمدافعين عنه، يعكس استهتار الكيان الصهيوني بمشاعر المسلمين في كل العالم.

كما عَدَ، زيادة وتيرة استهداف المسجد الأقصى يؤكد حجم الجريمة التي ترتكبها الأطراف التي تطبع مع الاحتلال، والتي كان أخرها اتفاق التطبيع بين الكيان الصهيوني وحكام دولة الإمارات.

وشدد قاسم، على أن شعبنا سيواصل دفاعه عن مقدساته برغم كل العقبات والتضحيات، وسيظل المسجد الأقصى درة تاج فلسطين.