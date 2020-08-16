الأسير المجاهد ياسر أبو حمد يدخل عامه الـ (15) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد ياسر محمد علي أبو حمد "أبو دقة" (33 عاماً)؛ من بلدة عبسان الكبيرة قضاء مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أنهى أربعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 16/08/2006م؛ وأصدرت محكمة بئر السبع العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة (27) عاماً، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير ياسر أبو حمد ولد بتاريخ 15/02/1987م؛ وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن رامون.