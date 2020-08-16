تقارب مع دول خليجية: الأجواء السعودية مفتوحة أمام "تل أبيب"

كشفت مصادر سياسية "الإسرائيلية"، عن تقارب جديد مع عدد من الدول الخليجية، على غرار ما جرى مع الإمارات، بإعلان اتفاق لتطبيع العلاقات مقابل تأجيل تنفيذ خطة الضم، وذلك برعاية أميركية.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، أجرى بالأمس اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مجلس وزراء الحكومة البحرينية، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتحدثا حول العلاقات المشتركة، وتطوراتها بعد الاتفاق مع الإمارات.

وبحسب القناة، فإنه من المرجح أن يتوجه كوهين بزيارة قريبًا للمنامة، للقاء العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، زاعمةً أن هناك توافق بشأن موقع السفارة الإسرائيلية الذي بات جاهزًا في العاصمة البحرينية تمهيدًا لإعلان متوقع للغاية.

وقال إيلي كوهين وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إن هناك اتصالات متطورة مع البحرين وكذلك سلطنة عُمان، والسودان، لتطبيع العلاقات مع تلك الدول على غرار ما جرى مع الإمارات. وفق زعمه.

ومن المقرر، أن يتوجه رئيس الموساد على رأس وفد إسرائيلي إلى الإمارات لمناقشة تفاصيل الاتفاق الموقع. بحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك محادثات أميركية مع دول أخرى منها البحرين وسلطنة عُمان للانضمام للخطوة الإقليمية التي جرت.

وتأمل إسرائيل، في أن يتم الاتفاق مع السعودية قريبًا، في ظل توقعات إماراتية بإمكانية انضمام المملكة للعملية الجارية حاليًا.

وفي ذات السياق، زعمت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن مسؤول إماراتي كبير تحدث لها عن أن السعودية وافقت على أن تمر الرحلات الجوية إلى "تل أبيب" عبر أجوائها.

وقال المسؤول إنه في غضون 3 أو 5 أشهر سيكون متاح أمام الإسرائيليين زيارة الإمارات بجوازات سفرهم، وأن الرحلات الجوية من تل أبيب إلى دبي وبالعكس ستمر من أجواء السعودية.