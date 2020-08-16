بعد انقطاع لأشهر.."إسرائيل" مستعدة لاستئناف التنسيق مع السلطة

أعلنت "إسرائيل" اليوم الأحد 16/8/2020، استعدادها لاستئناف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، بعد انقطاع لعدة أشهر.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، أن وزير الحرب "الإسرائيلي"، الجنرال بيني غانتس، وجه أوامره للجهات الأمنية بالاستعداد لتجديد التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وذكرت القناة، أنه على الرغم من انشغال السلطة الفلسطينية بالإعلان عن اتفاق سلام تاريخي بين "إسرائيل" والإمارات، فـ"إسرائيل" معنية بتجديد التنسيق الأمني مع السلطة في الضفة الغربية، والذي قطعته السلطة اعتراضاً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن خطة "ضم" الضفة الغربية وإعلان فرض السيادة عليها وكذلك على غور الأردن.

وعزت القناة العبرية الاستعداد الإسرائيلي إلى تأجيل تنفيذ خطة "الضم"، خاصة مع اشتراط اتفاق السلام مع الإمارات، تأجيل إسرائيل لخطة الضم.