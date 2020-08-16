د. الحساينة: الشباب الثائر في وجه العدو شرق غزة يُسقطون أوهام التسوية والتطبيع

أكد الدكتور يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد 16/8/2020، أن الشباب الثائر على حدود قطاع غزة، يقفون بصدورهم العارية أمام الأسلاك الشائكة ليسقطوا وهم التطبيع وخرافة السلام المدنس مع العدو الصهيوني.

وقال الحساينة في تصريح صحفي:"بطريقتهم وعبقريتهم وعنفوانهم، الشباب الفلسطيني الثائر والمتواجد حتى ساعات متأخرة من الليل أمام الأسلاك الشائكة وأمام جنود العدو المدججين بكل أدوات القتل، يسقطون وهم التطبيع وخرافة السلام المدنس مع الكيان الغاصب".

وأوضح أن الثائرين، وبصدورهم العارية وقلوبهم المتقدة إيماناً ويقيناً بالنصر وعقولهم المشتعلة بالإيمان والوعى، يضربون المؤامرة ويُؤكدون للعالم المتواطئ بصمته على جرائم العدو وأنظمة التطبيع المخزي والمذل أن الشباب الفلسطيني والعربي والمسلم لا ينسى ولا يغفر لمن تآمر على فلسطين والقدس.

وتابع د. الحساينة بالقول: بوعيهم يُعيدون تصحيح المسار وتوجيه البوصلة نحو العدو المركزي والأبدي للأمة والإنسانية" متوجهًا بالتحية لشباب الوطن وهم يتقدمون الصفوف ويُعيدون تشكيل مرحلة عنوانها "ستبقى فلسطين قضيتنا وأملنا ومحور جهادنا رغم أنف المطبعين".

جدير بالذكر، أن الليلة الماضية شهدت عودة الارباك الليلي على حدود قطاع غزة، حيث يتجمع الشبان الفلسطينيون في عدة أماكن متفرقة على الحدود ويشعلون الإطارات ويحدثون ارباكاً للمستوطنين، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على الشباب مما أدى لإصابة اثنين منهم بجراح متوسطة.