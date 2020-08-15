شهاب: مسلسل "إرهاب" المستوطنين أمام الفلسطيني لا يتوقف

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي دَاوُد شهاب، اليوم السبت، أن مسلسل "ارهاب" المستوطنين أمام الشعب الفلسطيني لا يتوقف وعدوانهم على المزارعين والفلاحين في مزارعهم وحقولهم عدوان ممنهج تحميه وتدعمه قوات الاحتلال المدججة بالسلاح.

وجاء ذلك بعد أن هاجمت مجموعة من المستوطنين على مزارعين في حقولهم الزراعية الواقعة على جبل عيبال في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس، ما اسفر عن اصابة اربعة مواطنين.

ووجهة شهاب، التحية لكل أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين الذين يرابطون في أرضهم ويحمونها من ارهاب الاستيطان.

الجدير ذكره، أن مجموعة من المستوطنين وبحماية الجنود، اقتلعت عشرات أشتال الزيتون في أراضي عصيرة الشمالية، تحديدًا في منطقة خلة الدالية، أمس.