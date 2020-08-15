أقوى طريقة عمل الكريب الفرنسي اللذيذة ، إذ استطاعت الكريب الفرنسي أن تشهر نفسها بنفسها بين الأطباق الأخرى، بعدما حققت رواجًا واسعًا بين السكان، حيث تعتبر من الوجبات لذيذة الطعم، إلى جانب رائحتها النافذة والقوية، كما ان طريقة عملها سلطة وبسيطة ولا تحتاج إلى أي جهد إضافي من المعد، وما عليك إلى أن تتبع خطوات اعدادها في أسفل هذه المقالة.

ووفق صانعي وجبة الكريب الفرنسي ، أن طريقة اعدادها في المطابخ سهل وبسيطة وان خطواتها يسهل تطبيقها في دقائق معدودة، في حين، يعتبر الكريب من الوجبات التي اكتسحت موائد الطعام خاصة في المنطقة العربية.

وكثيرًا من المقالات التي تحدثت عن عمل الكريب الفرنسي ، كما هو الان في هذه المقالة، التي وضعنا من خلالها طريقة اعداد ، وندعوك لقراءتها كاملاً للاستفادة من تنفيذها بسهولة.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم، على وضع خطوات عمل الكريب الفرنسي ، بعدما ازدادت عمليات بحث السكان عليها في مواقع الانترنت.

مكونات الكريب الفرنسي :

10 ملاعق كبار دقيق

1 ملعقة زبدة كبيرة

1/2 كأس من الحليب

كأس ماء

1 ظرف فانيلا

1 بيض

1 ملعقة سكر كبيرة

طريقة عمل الكريب الفرنسي :

أولاً: في المرحلة الاولى، قم بخلط المقادير السابقة بالخلاط او المضرب الكهربائي.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة السابقة، اسكب الخليط بكميات متساوية في مقلاية ساخنة على شكل أقراص ملاحظة ما تحتاج زيت كل قرص بدو عيار كبجاية من الخليط.

ثالثًا: وبعدها تحشى بالكريمة والنوتيلا والفواكه وعوافي، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

مكونات الكريب :

إليك ابرز مكونات (مقادير) الكريب، وهي:

2 بيض

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيره فانيلا

2 ملعقة كبيرة زبدة

خطوات عمل الكريب :

أولاً: في الخطوة الأولى، احضر الخلاط، واخلط البيض مع الفانيلا جيداً، ثم اضف الحليب مع السكر ويخلط، يوضع الطحين ويحرك حتى الحصول على خليط سائل ثقيل.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الاولى، في مقلاة على النار، أوضع قليل من الزبدة ثم يضاف مقدار فنجان من خليط الكريب ليشكل دائرة، يترك حتى يبدأ يستوي وتخرج فقاقيع، يقلب على الجهة الاخرى ثم يرفع.

ثالثًا: قم بإعادة تكرار طريقة قلي الكريب لباقي الكمية، وهنا انتهت الخطوات.

ونتمنى لكم أكلاً هنيئًا.

وفي هذه المقالة لقد وطعنا طريقة الكريب المقرمش، وأبرز مكوناتها.

مكوّنات الكريب المقرمش :

كوب من كلٍّ من: الطحين المنخول، والحليب، والماء.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الزيت.

الملح والفلفل

ملعقتان من النشا.

طريقة عمل الكريب المقرمش :

أولاً: في الخطوة الأولى: قم بخلط جميع المكوّنات معًا، وتركها لمدّة خمس عشرة إلى ثلاثين دقيقة، ثم سخن مقلاة غير لاصقة كبيرة، ثمّ دهنها بكمية قليلة من الزيت أو الزبدة.

ثانيًا: بعد الانتهاء من المرحلة السابقة، أخذ ملعقة ونصف من الخليط، ثمّ وضعه في المقلاة وتوزيعه بشكل دائري، وتركه على النار إلى أن يتم انفصال الحواف عن المقلاة، ثمّ قلب العجينة إلى الجهة الثانية.

ثالثًا: في المرحلة الأخيرة، قم بحشو الكريب حسب الرغبة، ثمّ تقديمه.