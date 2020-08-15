بدء فعاليات "الارباك الليلي" شرق مدينة غزة

تجمع مئات الشبان الثائرين، مساء اليوم السبت، في محيط منطقة ملكة شرق مدينة غزة، لبدء فعاليات "الارباك الليلي"، والتي تطالب بتخفيف اجراءات الاحتلال الاسرائيلي من حصاره على القطاع.

وأفاد مراسلنا، بأن مئات الشبان يتظاهرون عند السلك الفاصل في ملكة، ويشعلون الاطارات المطاطية، وتسليط الليزر على جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر وفي القبب، وذلك لتشتيت انتباههم، وجعلهم في حالة استنفار دائم.

وأوضح أن قوات الاحتلال قمعت الشبان بالقوة، واطلقت عليهم الرصاص الحي وقنابل الغاز الخانق بكثافة.

وأعاد الشباب الثائر، إحياء فعاليات الارباك الليلي من جديد، والتي بدأت بعد فترة وجيزة من بدء مسيرات العودة السلمية مارس 2018، تأكيدًا على حقهم في العودة إلى ديارهم، كأدوات خشنة، تهدف للضغط على الاحتلال لتخفيف حصاره عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاها على الفعاليات الشعبية شرق محافظات غزة الخمس، من خلال تفريق الشبان بقوة السلاح.

وأكد الاعلام العبري، اليوم، اندلاع مئات الحرائق في مناطق "غلاف غزة"، بفعل البالونات الحارقة.