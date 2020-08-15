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اجتماع طارئ في برشلونة لبحث هزيمته أمام البايرن

  • فلسطين اليوم - رياضة
  • 22:06 - 15 اغسطس 2020
اجتماع طارئ في برشلونة لبحث هزيمته أمام الباير اجتماع طارئ في برشلونة لبحث هزيمته أمام الباير
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وجه جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس فريق برشلونة الاسباني، اليوم السبت، دعوة لعقد اجتماع طارئ استثنائي بعد غد الاثنين، وذلك في أعقاب الهزيمة المدوية التي لحقت بفريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني، امس.

وحقق فريق بير ميونخ، فريق برشلونة، فوز كاسح بنتيجة 8-2، وذلك ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويهدف الاجتماع إلى تحليل وتقييم الوضع الحالي للنادي على جميع المستويات، وفق صحيفة "ماركا" الاسبانية.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيدرس أسماء البدائل المحتملة للمدرب كيكي سيتين.

وأشارت إلى أن برشلونة قد يطرح خيار، يتعلق الأمر بإمكانية الدعوة لانتخابات مبكرة.

في أعقاب الخسارة الكبيرة، رئيس النادي، ألمح، إلى إمكانية إجراء بعض التغييرات في إدارة الفريق.

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