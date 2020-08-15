النقل والموصلات برام الله تغلق مقرها بسبب كورونا

قررت وزارة النقل والمواصلات برام الله، اليوم السبت، إغلاق المقر الرئيسي للوزارة في محافظة رام الله والبيرة بمنطقة الماصيون، وذلك بعد اكتشاف اصابتين بفيروس كورونا المستجد.

واوضحت الوزارة، أنها قررت إغلاق مقرها لمدة 48 ساعة اعتبارا من صباح غد الاحد، بعد اكتشاف إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا.

من جهته، أعلن محافظ الخليل جبرين البكري، مساء اليوم، عن قرار جديدة، يتمثل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع تفشيه، بين السكان.

وقرر البكري، إغلاق مديرية عمل الخليل ابتداءً من صدور تاريخه ولغاية مساء يوم بعد غد الاثنين؛ حتى يتسنى للطواقم الطبية استكمال إجراءاتها، بسبب الكشف عن إصابة بفيروس كورونا فيها.

من جهته، أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم، تسجيل 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

يشار إلى أن عدد وفيات فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 120 حالة وفاة.