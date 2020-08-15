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انفجار عبوة ناسفة في رتل عسكري للتحالف في العراق

  • فلسطين اليوم - بغداد
  • 21:32 - 15 اغسطس 2020
رتل عسكري امريكي رتل عسكري امريكي
تقارير
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انفجرت عبوة ناسفة، اليوم السبت، في رتل عسكري يحمل دعمًا لوجستيًا لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، وذلك بين محافظتي البصرة وذي قار جنوبي العراق.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، أن العبوة الناسفة استهدفت الرتل العسكري، على الطريق السريع بين البصرة وذي قار، مؤكدةً أن الانفجار لم يوقع اصابات.

أمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن وقوع انفجار استهدف إحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع.

وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية على الحادث، قائلةً: إنها "ليست على علم بأي هجوم استهدف مصالح أمريكية في العراق، وتحديدا في منطقة الديوانية ومحيطها".

 

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