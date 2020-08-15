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رابط.. الخارجية تعلن فتح باب التسجيل للمواطنين العالقين الراغبين في السفر إلى الامارات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:04 - 15 اغسطس 2020
الخارجية الفلسطينية الخارجية الفلسطينية
تقارير
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت،  فتح باب التسجيل الالكتروني للمواطنين العالقين في الوطن الراغبين في السفر الى الإمارات العربية المتحدة.

واوضحت الخارجية، انها فتحت باب التسجيل للعالقين الراغبين في السفر ضمن رحلة الخطوط الملكية الأردنية بتاريخ 25/08/2020، إلى الامارات، وذلك للالتحاق بأعمالهم واسرهم.

 وطالبت من كل من يرغب بالسفر على تلك الرحلة الدخول الى منصة التسجيل الالكتروني من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا ).

وأشارت إلى ان المنصة التسجيل تفتح ابتداء من الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم السبت الموافق 15/08/2020، وتغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 19/08/2020.

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