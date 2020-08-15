الحية: نرفض التطبيع الاماراتي الاسرائيلي وهو جريمة بحق القضة الفلسطينية

جدد عضو المكتب السياسي لحركة حمــاس د. خليل الحية، اليوم السبت، رفض حركته كل مظاهر التطبيع مع أي دولة أو نظام كان، يريد فتح علاقات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي، وذلك في أعقاب الاعلان عن اتفاق ثلاثي امريكي وإسرائيلي وإمارتي، اعلن عنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وأكد الحية في لقاء متلفز على قناة الاقصى، أن التطبيع هو انحياز للعدو على حساب القضية والقدس وفلسطين، وانه يمنح الاحتلال اعترافا بوجوده ويعطيه شرعية.

وأوضح أن التطبيع جاء في وقت تطاول فيه الاحتلال على الأرض والمقدسات، مشدّدًا على أن الاتفاق شكل صدمة للشعب الفلسطيني وشكل عملية انقاذ لنتنياهو من أزماته الداخلية، وأن الشعب الفلسطيني مجمع على تجريم ما فعلته الامارات.

وجهه الحية: كل التقدير لكل شعوبنا العربية، لكن ما يجعلنا في صدمة هو سلوك بعض الأنظمة في تطبيع العلاقات مع العدو، موضحًا ان حكام الإمارات قدموا العون لنتنياهو في ظل أزماته الداخلية.

وبيّن أن التطبيع طعنة نجلاء في خاصرة الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية، وأن اتفاق التطبيع بين حكام الإمارات وبين الاحتلال جاء بمثابة إنقاذ لنتنياهو وانحياز له على حساب الشعب الفلسطيني.

كما أكد على أن الموقف الفلسطيني الموحد هو مَن جعل الاحتلال يتراجع ويؤجل خطة الضم.

وشدّد الحية، على ان الشعب الفلسطيني مجمع على رفض هذا التطبيع وتجريمه، وانه اتفاق العار مرفوض، وسنعمل على إجهاضه بكل الوسائل.

وذكر الحية، أن المنطقة يمكن أن تنفجر في أي لحظة لمواجهة الغطرسة الصهيونية، وان القدس تنتظر المحررين الفاتحين، ولا تنتظر مَن يأتي تحت عباءة الاحتلال، مؤكدًا "نحن في حالة اشتباك دائم مع العدو، لأن جرائمه لا تتوقف"، وأن رقعة الاشتباك مع العدو تتصاعد يوما بعد آخر ردا على عدوانه المتواصل.

كما وشدّد على ان حالة الهدوء في المنطقة لا يمكن أن تكون من خلال موتنا البطيء، وانه من حقنا أن نستمر في تطوير قدرات مقاومتنا، وما دام الاحتلال موجودا فسنظل نقاومه بكل الأدوات المتاحة.

وقا :"اتفاق التطبيع بين حكام الإمارات والعدو الصهيوني يضرب الوحدة العربية، وإن الحالة الوطنية الفلسطينية اليوم موحدة في مواجهة الاحتلال".

وأضاف: ان هناك مشاورات بين الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج للاتفاق على مزيد من الفعاليات لمواجهة التطبيع وخطة الضم.

وتابع: إن "الحصار المستمر والاعتداء على المقدسات يفرض علينا مزيدا من دائرة المواجهة مع الاحتلال، وأنه ملزم بأن يرفع الحصار عن غزة، ولن نستجدي أحدا لرفع الحصار عنا".

وطالب الحية، من جميع الدول التي لها علاقات مع الاحتلال بقطع هذه العلاقات، ودعا الشعوب العربية والإسلامية للضغط على أنظمتها لثنيها عن التطبيع.