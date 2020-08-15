سر طريقة عمل الكريب الفرنسي في البيت

في هذه المقالة، سنتعرف سويًا على طريقة عمل الكريب الفرنسي في البيت وبدقائق معدودة، إذ تعتبر الكريب من الوجبات الحاضرة والمستمرة على موائد الطعام، علمًا بأن مكوناتها متوفرة في كافة الاسواق والمحالات التجارية، وهي رخيصة الثمن، وباستطاع اي انسان اي يحصل عليها.

ويبحث الأهالي عن طريقة عمل الكريب الفرنسي ، في المنصات الرقمية ومواقع الانترنت، فيما ازدادت بحث السكان عنها في الآونة الاخيرة، بعدما جذبت الوجبة مئات الالاف من الاشخاص، بسبب طعمها اللذيذ والشهي.

وكما نشرنها في المقالات السابقة العديد من الوجبات الشرقية والغربية ، وكذلك المشروبات وغيره ممن يبحث عنه السكان ، لقد وضعنا هنا خطوات عمل الكريب اللذيذة ، من أهم مكوناتها.

مكونات الكريب الفرنسي :

10 ملاعق كبار دقيق

1 ملعقة زبدة كبيرة

1/2 كأس من الحليب

كأس ماء

1 ظرف فانيلا

1 بيض

1 ملعقة سكر كبيرة

طريقة عمل الكريب الفرنسي :

أولاً: في المرحلة الاولى، قم بخلط المقادير السابقة بالخلاط او المضرب الكهربائي.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة السابقة، اسكب الخليط بكميات متساوية في مقلاية ساخنة على شكل أقراص ملاحظة ما تحتاج زيت كل قرص بدو عيار كبجاية من الخليط.

ثالثًا: وبعدها تحشى بالكريمة والنوتيلا والفواكه وعوافي، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

مكونات الكريب :

إليك ابرز مكونات (مقادير) الكريب، وهي:

2 بيض

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيره فانيلا

2 ملعقة كبيرة زبدة

خطوات عمل الكريب :

أولاً: في الخطوة الأولى، احضر الخلاط، واخلط البيض مع الفانيلا جيداً، ثم اضف الحليب مع السكر ويخلط، يوضع الطحين ويحرك حتى الحصول على خليط سائل ثقيل.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الاولى، في مقلاة على النار، أوضع قليل من الزبدة ثم يضاف مقدار فنجان من خليط الكريب ليشكل دائرة، يترك حتى يبدأ يستوي وتخرج فقاقيع، يقلب على الجهة الاخرى ثم يرفع.

ثالثًا: قم بإعادة تكرار طريقة قلي الكريب لباقي الكمية، وهنا انتهت الخطوات.

ونتمنى لكم أكلاً هنيئًا.

وفي هذه المقالة لقد وطعنا طريقة الكريب المقرمش، وأبرز مكوناتها.

مكوّنات الكريب المقرمش :

كوب من كلٍّ من: الطحين المنخول، والحليب، والماء.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الزيت.

الملح والفلفل

ملعقتان من النشا.

طريقة عمل الكريب المقرمش :

أولاً: في الخطوة الأولى: قم بخلط جميع المكوّنات معًا، وتركها لمدّة خمس عشرة إلى ثلاثين دقيقة، ثم سخن مقلاة غير لاصقة كبيرة، ثمّ دهنها بكمية قليلة من الزيت أو الزبدة.

ثانيًا: بعد الانتهاء من المرحلة السابقة، أخذ ملعقة ونصف من الخليط، ثمّ وضعه في المقلاة وتوزيعه بشكل دائري، وتركه على النار إلى أن يتم انفصال الحواف عن المقلاة، ثمّ قلب العجينة إلى الجهة الثانية.

ثالثًا: في المرحلة الأخيرة، قم بحشو الكريب حسب الرغبة، ثمّ تقديمه.