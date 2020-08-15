الخليل: اجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن محافظ الخليل جبرين البكري، مساء اليوم السبت، عن قرار جديدة، يتمثل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع تفشيه، بين السكان.

وقرر البكري، إغلاق مديرية عمل الخليل ابتداءً من صدور تاريخه ولغاية مساء يوم بعد غد الاثنين؛ حتى يتسنى للطواقم الطبية استكمال إجراءاتها، بسبب الكشف عن إصابة بفيروس كورونا فيها.

من جهته، أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم، تسجيل 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

يشار إلى أن عدد وفيات فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 120 حالة وفاة.