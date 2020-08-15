ضاحي خلفان يهاجم النجم أبو تريكة بعد تغريدة: سقوط الأقنعة!

هاجم قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان، نجم منتخب مصر السابق لكرة القدم، محمد أبو تريكة إثر تغريدته عما وصفه بـ"سقوط الأقنعة"، بعد إعلان اتفاق التطبيع بين الاحتلال والامارات.

وقال أبو تريكة في تغريدته التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، الخميس: "سقوط الأقنعة مهم في سبيل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى.. قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام أو معاهدات دول... التطبيع خيانة".

خلفان من جهته نشر تغريدة على صفته الرسمية بتويتر قال فيها: "محمد أبو تريكة ينتقد الإمارات التي أعلنت علاقات مع إسرائيل البارحة ويبوس كف حمد بن خليفه الذي أرسى علاقات مع إسرائيل أكثر من عشر سنوات... أيها الشحاذ للريال القطري... أخرس".

يذكر أن محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قد انتقد بشكل غير مباشر في أكتوبر 2018، دولة قطر، بعدما استضافت وفدا إسرائيليا، للمشاركة في بطولة الدوحة للجمباز.