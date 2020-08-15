قلقيلية: وفاة طفل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم السبت، عن وفاة طفل متأثرُا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح، أن الطفل حسن علي أبو خديجة ( 3 سنوات) من مدينة قلقيلية، توفي، متأثرًا بإصابته بالفيروس.

وأعلن المحافظ، صباح اليوم، عن تسجيل ٤ إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطين في المحافظة.

وبيّن رواجبة، أن الحلات موزعة كما يلي:

مدينة قلقيلية : ١.

كفر ثلث : ٢.

النبي الياس: ١

وأكد على ان هناك عدد من العينات ننتظر نتائجها، وسيتم الإعلان عنها حال ظهورها، مشيرًا إلى أن المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة ( ١٨٦) إصابة.