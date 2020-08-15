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قلقيلية: وفاة طفل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 19:29 - 15 اغسطس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم السبت، عن وفاة طفل متأثرُا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح، أن الطفل حسن علي أبو خديجة ( 3 سنوات) من مدينة قلقيلية، توفي، متأثرًا بإصابته بالفيروس.

وأعلن المحافظ، صباح اليوم، عن تسجيل ٤ إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطين في المحافظة.

وبيّن رواجبة، أن الحلات موزعة كما  يلي:

  • مدينة قلقيلية : ١.
  • كفر ثلث : ٢.
  • النبي الياس: ١

وأكد على ان هناك عدد من العينات ننتظر نتائجها، وسيتم الإعلان عنها حال ظهورها، مشيرًا إلى أن المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة ( ١٨٦) إصابة.

 

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