عريقات: تصريحات عمرو موسى "تدمير لمبادرة السلام العربية"

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم السبت، امين جامعة الدول العربية الاسبق، عمرو موسى، إلى التوقف عن "استخدام فلسطين"، معتبرا تصريحاته عن التطبيع العربي مع (إسرائيل) "تدميرا لمبادرة السلام العربية".

وجاء ذلك بعد أن، دعا موسى، عبر حسابه على "فيسبوك"، الدول العربية التي يحتمل أن تحذو حذو الإمارات بالتطبيع مع (إسرائيل)، أن يكون مقابل تطبيعها لصالح الفلسطينيين.

واعتبر عريقات، أن "مطالبة موسى دولا عربية بالحذو حذو الإمارات، بمثابة "كسر قرارات القمم العربية، وتدمير مبادرة السلام العربية".

وقال أمسن شر المنظمة، إن "التطبيع مع (إسرائيل)، هو مكافأة لجرائم الاحتلال".

وأضاف: أنه "كفى استخداما لفلسطين لأن فلسطين بحاجة إلى من يخدمها، لا من يستمر باستخدامها".

كما دعا موسى، الجامعة العربية إلى ترتيب اجتماع عربي لمناقشة جادة لهذه التطورات وإعادة تأكيد قواعد الاشتباك معها وفي ضوئها.

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الإمارات والاحتلال الإسرائيلي بشأن التطبيع العلاقات بين الجانبين واصفًا إياه بـ "التاريخي".

وفورًا، أعلن القيادة الفلسطينية وفصائلها وشعبها، رفضها لتلك الاتفاقية، واعتبروها خيانة جديدة في خاصرة القضية الفلسطينية.