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نابلس: إصابات إثر اعتداء المستوطنين على أراضي الفلسطينيين

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 18:32 - 15 اغسطس 2020
مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الضفة (ارشيف) مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الضفة (ارشيف)
تقارير
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أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، بجراح متفاوتة، جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على أراضي المواطنين في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأوضح شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين وبدعم من قوات الاحتلال اعتدت إلى المواطنين في أرضيهم في جبل عيبال ببلدة عصيرة الشمالية، ما أسفر عن إصابة أربعة شبان.

وأفاد عيان، بأن المصابين، هم: (قيصر ومحمد تيسير جوابره، وتيسير محمد جوابره، وخالد ناصر جوابره)، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وبيّن أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها في المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، بعدما أطلقت عليهم الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

الجدير ذكره، أن مجموعة من المستوطنين وبحماية الجنود، اقتلت عشرات أشتال الزيتون في أراضي عصيرة الشمالية، تحديدًا في منطقة خلة الدالية، أمس.

 

 

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