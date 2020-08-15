الهند بصدد انتاج لقاح كورونا خلال أشهر

صرح رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، عن لقاحات ضد فيروس كورونا ومزيد من الرقمنة الصحية والمضي قدما في مشروعات البنية التحتية في عيد استقلال الهند، اليوم السبت، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وقال مودي خلال خطاب له من أسوار القلعة الحمراء في نيودلهي أن لدى العلماء الهنود ثلاثة لقاحات في مراحل مختلفة من الاختبارات، والتي يمكن أن تدخل في مرحلة الانتاج بكميات ضخمة خلال أشهر.

يذكر أن الهند حصلت على استقلالها من الحكم البريطاني في 15 آب/أغسطس عام .1947 وتقام الاحتفالات هذا العام وسط إغلاق إقليمي وتباعد اجتماعي لاحتواء الفيروس.

والهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة من بين الدول الأسوأ تضررا عالميا بسبب فيروس كورونا. وتم تسجيل أكثر من 2.5 مليون إصابة حتى الآن 2936 حالة وفاة.

وادى الإغلاق الى بطئ الاقتصاد في الهند ويمكن أن يكون لديه تداعيات ضخمة على دولة مازال يعيش الملايين بها في حالة من الفقر.

وقال في خطابه أمام حشد أقل من المعتاد من المسؤولين والدبلوماسيين و الإعلاميين "أولويتنا تتمثل في إخراج البلاد من غمامة فيروس كورونا".

وتابع مودي أنه سيكون هناك استثمار بقيمة 100 تريليون روبية (1.3 تريليون دولار) في المشروع الوطني لخط أنابيب البنية التحتية، الذي تم الإعلان عنه بالفعل، مضيفة أن مشروعات البنية التحتية وعددها سبعة آلاف مشروع تهدف إلى توفير عمالة وإحياء الصناعات والأعمال وتوفير شبكة بنية تحتية شاملة للبلاد.

كما أعلن مودي أيضا عن مهمة للصحة الرقمية الوطنية، ستستخدم التكنولوجيا لتحسين الخدمات الصحية وستقدم لكل مواطن "بطاقة هوية صحية" ستشمل سجلات لتاريخ مرضه وعلاجه ومعلومات أخرى.