تفاصيل وفاة حارس الزمالك أشرف أبو النور ماذا قال النادي

أعلنت وسائل اعلام مصرية اليوم السبت 15-8-2020 تفاصيل وفاة حارس الزمالك أشرف أبو النور حارس نادي الزمالك في سبعينيات القرن الماضي.

وكان الكابتن أحمد شوبير نعى حارس الزمالك مؤكدًا أنه توفي اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

نادي الزمالك المصري أصدر بيان نعي معبرًا فيه عنم خالص الحزن والأسى لوفاة حارسه الأسبق خلال السبعينيات أشرف أبو النور.

وجاء في البيان نادي الزمالك ما يلي:

النادي المصري بقطاعاته الفنية والإدارية ينعى نجمه السابق ويتوجه بخالص العزاء والمواساة لجماهير الكرة المصرية ولأسرة الفقيد الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة حارس الزمالك أشرف أبو النور

يُشار إلى أن الحارس أشرف أبو النور انضم إلى لنادي للمصري خلال فترة نهاية الستينيات هو وشقيقه شيرين أبو النور قادمين من فريق بورفؤاد.

وبعد الاستغناء عنهما انتقلا لفريق الإسماعيلي بشروط.

واستغنى الاسماعيلي عن اللاعب لصالح الزمالك دون الرجوع للمصري الذي وافق على الاستغناء عن الحارس للزمالك مقابل الحصول على النجم الناشئ مسعد نور في مطلع السبعينيات.

وانضم أبو النور للزمالك ولعب لصفوفه لسنوات قبل أن يحترف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مطلع موسم 1980/1979 عاد أشرف أبو النور إلى صفوف المصري لينجح في قيادة الفريق للحصول على المركز الثالث في الدوري للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وأعلن أبو النور اعتزاله بعدها واتجه لمجال تدريب حراس المرمى داخل وخارج مصر

وسبق أن درب حراس المرمى بالمصري مطلع موسم 1998/1997،

وتولى تدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبي مطلع الألفية الحالية.