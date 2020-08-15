طالع سعر الذهب في السودان اليوم السبت 15-8-2020

يعتبر سعر الذهب في السودان وأسعار الذهب في السودان استقرارًا اليوم السبت 15 – 8 – 2020 كما أنه يشهد عمليات بحث متزايدة في محركات البحث العالمية.
ويتابع موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أخر أسعار الذهب في السودان لا سيما وأن تحديث الأسعار تتم كل 12 ساعة.
وسنحاول أن ننشر لكم أسعار الذهب في السودان بمختلف أنواعها (عيار 24 - عيار 22 – عيار 21 – عيار 18– عيار 14 – عيار 12)
اليكم سعر الذهب في السودان
الوحدة .. سعر الذهب بالجنيه السوداني
عيار 24 .. 3.461 جنيه
عيار 22 .. 3.173 حنيه
عيار 21 .. 3.029 جنيه
عيار 18 .. 2.596 جنيه
عيار 14 .. 2.019 جنيه
عيار 12 .. 1.731 جنيه
اوقية الذهب .. 107.651 جنيه
كيلو الذهب .. 3.461.462