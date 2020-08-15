ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

طالع سعر الذهب في السودان اليوم السبت 15-8-2020

  • فلسطين اليوم - الخرطوم
  • 16:30 - 15 اغسطس 2020
طالع سعر الذهب في السودان اليوم السبت 15-8-2020 طالع سعر الذهب في السودان اليوم السبت 15-8-2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

يعتبر سعر الذهب في السودان وأسعار الذهب في السودان استقرارًا اليوم السبت 15 – 8 – 2020 كما أنه يشهد عمليات بحث متزايدة في محركات البحث العالمية.

ويتابع موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أخر أسعار الذهب في السودان لا سيما وأن تحديث الأسعار تتم كل 12 ساعة.

وسنحاول أن ننشر لكم أسعار الذهب في السودان بمختلف أنواعها (عيار 24  - عيار 22 – عيار 21 – عيار 18– عيار 14 – عيار 12)

اليكم سعر الذهب في السودان

الوحدة .. سعر الذهب بالجنيه السوداني

عيار 24 .. 3.461 جنيه

عيار 22 .. 3.173 حنيه

عيار 21 .. 3.029 جنيه

عيار 18 .. 2.596 جنيه

عيار 14 .. 2.019 جنيه

عيار 12 .. 1.731 جنيه

اوقية الذهب .. 107.651 جنيه

كيلو الذهب .. 3.461.462

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات