يعتبر سعر الذهب في سوريا و أسعار الذهب في سوريا من اهم الأسعار التي يتم البحث عنها في محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل في العاصمة انحاء الجمهورية السورية.

ويتابع موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أخر أسعار الذهب في سوريا لا سيما وأن تحديث الأسعار تتم كل 12 ساعة.

وشهدت الأسعار اليوم السبت 15-8-2020 استقرارًا في كافة أنحاء الدولة السورية.

طالع سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 15-8-2020

الوحدة .. سعر بيع الذهب بالليرة السورية .. سعر شراء الذهب بالليرة السورية

عيار 24 .. بيع 125.714 .. شراء 125.143

عيار 22 .. بيع 115.238 .. شراء 114.714

عيار 21 .. بيع 110.00 .. شراء 109.500

عيار 18 .. بيع 94.286 .. شراء 93.857

عيار 14 .. بيع 73.333 .. شراء 73.000

عيار 12 .. بيع 62.857 .. شراء 62.571

الاونصة .. بيع 3.909.714 .. شراء 3.891.943

الكيلو .. بيع 125.714.286 .. شراء 125.142.857