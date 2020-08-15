تساءل عدد كبير من المصريين اليوم السبت عن سبب وفاة حارس الزمالك أشرف أبو النور.

وكان الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير نعى الكابتن أشرف أبو النور، حارس مرمى الزمالك السابق، اليوم السبت.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر":

وفاة الكابتن أشرف أبو النور حارس مرمى الزمالك سابقا، البقاء والدوام لله وخالص العزاء لأسرته ومحبيه.

سبب وفاة حارس الزمالك أشرف أبو النور

كان الحارس أشرف أبو النور لعب حارسًا لنادي الزمالك المصري في الفترة ما بين 1970 حتى 1975.

وتولى أشرف أبو النور تدريب حراس مرمى نادي الإسماعيلي عام 2006.

وانتقل بعدها أبو النور للعب في الإمارات بعد أن دفع الأمير مانع المكتوم رئيس نادي النصر بدبي لنادي الزمالك 75 ألف دولار.

ولم يعلن الكابتن شوبير عن سبب وفاة حارس الزمالك أشرف أبو النور حتى الآن لا سيما أن جميع وسائل الاعلام نقلت خبر الوفاة عن شوبير.