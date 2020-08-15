رام الله: دعوة للمشاركة في وقفة تنديدا بالإتفاق الاماراتي - "الاسرائيلي"

تنظم القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، وقفة جماهيرية، رفضا وتنديدا بالإعلان الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي، الذي شكل طعنة لنضال شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة.

ودعت القوى في بيان صحفي، جماهير شعبنا والفعاليات الشعبية، الى المشاركة في هذه الوقفة التي ستقام على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكانت القيادة الفلسطينية اعلنت رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي، وأكدت أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، واعتبرت الاعلان نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوان على الشعب الفلسطيني، ودعت لعقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان.