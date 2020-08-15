ازدياد أعداد الجالية اليهودية في الامارات نحو 1500 "إسرائيلي"

قال رئيس الجالية اليهودية في الإمارات، سولي فولف، السبت، إن الكثير من الإماراتيين ينتظرون الفرصة لزيارة "إسرائيل"، مشيرًا إلى أن اليهود في الإمارات سيكونون سعداء لاستقبال "الإسرائيليين" الذين يتوقع أن يزوروا البلد قريبا".

وأضاف فولف لهيئة البث العبرية، بعد يومين من إعلان واشنطن لتوصل أبوظبي وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، أنه تلقى تلميحات حول اتفاق التطبيع المنتظر توقيعه بين تل أبيب وأبوظبي من مسؤول إماراتي.

وأردف في هذا الصدد: "قبل شهرين أخبرني أحد الشيوخ أنه من المتوقع سماع أخبار جيدة في منتصف أغسطس (آب) الحالي".

وتابع: "يزيد عدد أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات عن 1500 شخص، بعضهم أرباب أسر مع أطفالهم".

واستكمل: "يوجد هنا أشخاص جاءوا للعمل والقيام بأعمال تجارية، بينهم مصرفيين ومحامين وموظفين في شركات مالية أمريكية وبريطانية".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس المنصرم، توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ"التاريخي".