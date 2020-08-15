بعد اتفاق العار.. الإعلام العبري يبدأ في بث برامج إعلامية من الإمارات

ظهر مراسلان لوسائل إعلام عبرية، السبت، علناً للمرة الأولى وهما يبثان تقارير إعلامية من أمام برج خليفة في دبي الإماراتية.

ونشرت "هيئة البث" الرسمية لدى الاحتلال الإسرائيلي، جزءا من تقرير ستبثه كاملا في المساء، لمحررها الخاص بالشؤون العربية روعي كايس، من أمام البرج.

وقال كايس، في الجزء المنشور من التقرير، إن "برج خليفة هو الأكبر في العالم، إذ يزيد ارتفاعه على 800 متر، ويمثل رمزا لقوة دبي".

فيما أعرب دورون هيرمان، مراسل القناة "13" العبرية الخاصة، عن حماسته كونه أول مراسل "إسرائيلي" يتحدث من الإمارات بعد الكشف عن اتفاق التطبيع المُعلن الخميس الماضي. وظهر هيرمان، هو الآخر وخلفه برج خليفة، قائلا إنه سيستعرض في تقريره المزمع بثه مساء، رأي الشارع الإماراتي في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن شركات سياحية "إسرائيلية" تلقت اتصالات من نظيرتها إماراتية، أبدت الأخيرة خلالها استعدادها لاستقبال السياح "الإسرائيليين" في أبو ظبي ودبي.

وأوضحت الصحيفة، أن السياح "الإسرائيليين" كانوا يسافرون إلى الإمارات سابقا من خلال استخدام جوازات سفر أجنبية، نظرا لعدم وجود علاقات رسمية بين البلدين.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وعقب إعلان ترامب الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضم.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.