حذر الامارات.. الرئيس الإيراني: التطبيع خيانة للأمة ولفلسطين وللقدس

أدان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتفاق السلام بين إسرائيل والامارات برعاية أمريكية مؤكدًا أن الاتفاق عار وخيانة عظمى لحقوق الأمة الإسلامية وللشعب الفلسطيني وللمسجد الأقصى المبارك.

وحذر روحاني، دول الخليج العربي من فتح الباب لاستقبال المستوطنين الإسرائيليين ودخول المنطقة، قائلًا: "إن سمحت دول الخليج للمستوطنين الإسرائيليين بدخول أراضيهم فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف".

وأضاف: "على حكام الامارات ان يعرفوا انهم ارتكبوا خطأ فادحا وعملا خيانيا، ونأمل أن يستيقظوا ولا يواصلوا هذا الطريق الخاطئ الذي كان الجزء المرير من قصة الأمس".

وأشار إلى أن الامارات اقتربت من عدو العالم الإسلامي والمنطقة وقاتل الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الامارات بلد اسلامي لديه شعب متدين وطيب جدا، لكن حكامه انتهجوا طريقا خاطئا عندما تصوروا ان التصاقهم بأمريكا والكيان الإسرائيلي سيحقق لهم الأمن وينعش اقتصادهم. هذا خطأ وفعل مدان.

وشدد روحاني إلى أن توقيت اتفاق السلام يخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية القادمة في بلاده.