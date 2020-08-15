الكسواني: الاحتلال الإسرائيلي سيستغل "اتفاق العار" للتعدي على الأقصى

أكد مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستستغل "اتفاق العار" مع النظام الإماراتي في هضم حقوق الفلسطينيين والتعدي على السيادة في المسجد الأقصى.

وأوضح الكسواني أنهم ينظرون لمثل هذا الاتفاق الذي أبرم بين دولة الاحتلال والإمارات بعين الخطورة.

وشدد الكسواني على أن الاحتلال سيستغل هذا الاتفاق لمزيد من التنكيل بالشعب الفلسطيني، وارتفاع وتيرة الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وأثار الاتفاق الإماراتي الأمريكي القاضي بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، ردود أفعال شعبية ورسمية مستهجنة ومستنكرة لهذا الاتفاق المتزامن مع جرائم الاحتلال وإجراءات الضم الأخيرة وصفقة القرن.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الجمعة، مسيرات ومظاهرات رافضة لما أطلق عليه اتفاق التسوية بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات. وأعلنت الإمارات والاحتلال الخميس الماضي تطبيع العلاقات مع الاحتلال بشكلٍ رسمي وعلني بعد أن كانت العلاقات غير رسمية خلال السنوات الماضية.

ويذكر أن الإمارات هي الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

وجاء الإعلان عن اتفاق التطبيع بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات ومع دول عربية وإسلامية أخرى، فيما زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية بينها الإمارات.