مفتي سلطنة عمان: تحرير الأقصى واجب

أكد مفتي سلطة عمان أحمد بن حمد الخليلي، اليوم السبت، على أن تحرير المسجد الأقصى من الاحتلال واجب مقدس على جميع الأمة.

وأوضح المفتي الخليلي وفق ما نشرته وكالة وفا الفلسطينية، أن تحرير الأقصى ديَّن في رقاب المسلمين جميعًا وعليم ايفاء الواجب.

وقال الخليلي: "إن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار لتحريره، فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب".

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أعلن التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والامارات.

يشار أن الخارجية العمانية أعلنت الجمعة تأييد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الذي جرى برعاية أمريكية.